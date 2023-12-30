Her yıl olduğu gibi, Yılbaşı Çekilişi bu sene de geniş bir ilgiyle karşılanıyor. Bu yılki çekiliş, büyük ikramiye garantisi ile dikkat çekiyor ve birçok kişinin hayallerini süsleyen devasa bir ödülü kazanma şansı sunuyor. Peki yılbaşı bilet satışı bitti mi, ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Milli Piyango bilet satışı en son kaçta sona eriyor?

Milli Piyango 2024 Bilet Satışı Saat Kaçta Bitecek?