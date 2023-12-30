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İzmir'de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
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İzmir’de yürüyen merdivenin ters yönde hareket etti: 5 kişi yaralandı

İzmir'de bir metro istasyonundaki yürüyen merdivenin ters yönde hareket etmesiyle düşen 5 kişi yaralandı. Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er olay yerinden aktardı.

Üçyol Metro İstasyonu'ndan çıkışı sağlayan yürüyen merdiven, üzerinde yolcular bulunduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle bir anda ters yönde hareket etmeye başladı.

5 YARALI VAR

Dengesini kaybederek merdivende düşen 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kontrol amaçlı çevredeki hastanelere kaldırdı.

İzmir’de metroda yürüyen merdiven kazası! İZMİR'DE METRODA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI!

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