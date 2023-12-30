31 Aralık resmi tatil mi, yarım gün mü, mesai sayılacak mı? Yılbaşı tatili kaç gün olacak?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık 2023 Pazar günü, maalesef resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bu tarih hafta sonu tatili uygulayan kamu, kurum ve kuruluşları için tatil günüdür. Yani, hafta sonu çalışma durumu olan kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için 31 Aralık Pazar günü iş günü değildir.

1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.