2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bileti sorgulama

MİLLİ PİYANGO 8.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, milyonlarca vatandaşı heyecanlandırıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, gece 00:00'a kadar devam edecek ve büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek.

Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.