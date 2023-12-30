2024 yılbaşı Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri? MPİ sonuçları yılbaşı bileti sorgulama
"Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan 2024 Yılbaşı Milli Piyango çekilişi, büyük bir heyecanla bekleniyor. Birçok kişi, 8.000 TL kazanan numaraların hangisi olduğunu sorguluyor. İşte haberin ayrıntıları...
Yılbaşı gecesi gerçekleşecek olan 2024 Milli Piyango çekilişi, milyonlarca kişiyi heyecanlandırıyor. Bu büyük çekilişte 8.000 TL kazanan numaralar, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, "Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar hangileri?" İşte haberin detayları...
MİLLİ PİYANGO 8.000 TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak olan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, milyonlarca vatandaşı heyecanlandırıyor.
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekiliş, gece 00:00'a kadar devam edecek ve büyük ikramiye ile amorti rakamları belirlenecek.
Milli Piyango 8.000 TL kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
🔶Çeyrek bilet: 100 TL
🔶Yarım bilet: 200 TL
🔶Tam bilet: 400 TL
MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE SONUÇLARI
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2023 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MPİ 2024 İKRAMİYE TABLOSU!
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