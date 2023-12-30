2024 yılbaşı Milli Piyango 40.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 400 milyon liralık büyük ikramiye ve toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçlarını tek tek açıklayacak. Büyük ikramiyeye sahip olacak talihlinin yanı sıra 40.000.000 milyon liralık ikramiyenin de hangi rakamlara çıktığı gecenin merak konusu olmaya devam ediyor. Peki 40 milyon TL'lik ikramiye hangi rakamlara çıktı? İşte ayrıntılar….