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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL ve 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.12.2023
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2024 yılbaşı Milli Piyango 4.000.000 TL ve 1.000.000 TL kazanan numaralar hangileri?

2024 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi ile birçok ikramiye ödülü talihlilere dağıtılacak. toplamda 2 milyar 355 milyon 650 bin TL değerinde ödül dağıtacak olan Milli Piyango İdaresi 1.000.000 ve 4.000.000 TL'lik ikramiyelerin sahiplerini açıklıyor.

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