1 Ocak Pazartesi eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? Yılbaşı resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?
Yılbaşı günü için planlar yapan vatandaşlar, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününün resmi tatil olup olmadığını öğrenmek amacıyla internet üzerinde araştırma yapıyor. Yılbaşı gecesi gerçekleşecek etkinliklerin ardından, yeni yılın ilk gününde resmi kurum ziyareti yapmayı düşünen vatandaşlar, 1 Ocak 2024 Pazartesi günü kamu kurumlarının açık olup olmadığını öğrenmek için bilgi arayışına geçmiş durumda.
1 Ocak 2024 tarihinde, yılın ilk günü olan Pazartesi gününde okul, hastane, eczane, banka, kargo ve noter gibi kurumların tatil olup olmayacağı konusu merak edilmekte. Birçok kişi, bu konuda bilgi sahibi olabilmek adına şimdiden arama motorlarında detaylı sorgulamalara başlamış durumda. Peki 1 Ocak Pazartesi eczane, noter, bankalar açık mı, kapalı mı? Yılbaşı resmi tatil mi, kamu kurumları çalışıyor mu?
1 OCAK 2024 TATİL Mİ?
Yılın ilk günü olan 1 Ocak, Türkiye genelinde ve birçok ülkede resmi tatil olarak kutlanmaktadır.
1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
2024 yılında 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil olduğundan bankalar kapalı olacak. Banka işlemleri için son gün 29 Aralık Cuma, yeni mesai ise 2 Ocak Salı günü başlayacak.
1 OCAK 2024 HASTANELER AÇIK MI?
1 Ocak 2024'te hastaneler, Acil Servis haricinde hizmet veremeyecek. Hastanelerin Acil Servis birimleri ise haftanın 7 günü, 24 saat boyunca açık olacak.
1 OCAK 2024'TE ECZANELER HİZMET VERECEK Mİ?
2024 yılında 1 Ocak Cuma günü eczaneler kapalı olacak. Eczacılar yeni yılın ilk iş günü olan 2 Ocak Salı günü mesailerine başlayacaklar. Nöbetçi eczaneler ise haftanın her günü, 24 saat hizmet veriyor.
1 OCAK 2024 SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU?
1 Ocak 2024'te resmi tatil olduğu için Sağlık Ocakları kapalı olacak. Sağlık Ocağı personeli, yeni mesaiye 2 Ocak Salı günü başlayacak.
1 OCAK 2024 NOTERLER HİZMET VERİYOR MU?
1 Ocak 2024 Cuma günü resmi tatil olduğundan noterler kapalı olacak. Ancak nöbetçi noterler haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hizmet vermeye devam edecek.
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