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Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.12.2023
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Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor? Amorti ikramiyesi kaç TL, nasıl belirlenir, hangi biletlere çıkar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi heyecanı öncesi, 31 Aralık 2023 akşamı gerçekleşecek olan büyük çekilişin merak konularından biri de "amorti" kelimesi oldu. Noter huzurunda düzenlenecek olan çekilişle birlikte kazandıran numaraların açıklanacağı bu özel gecede, vatandaşlar şanslarını denemek adına bilet aldılar. Ancak birçok kişi, "amorti" teriminin tam olarak ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki Milli Piyango amorti çıktı ne demek, ne anlama geliyor?

31 Aralık 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Milli Piyango 2024 yılbaşı özel çekilişi, büyük ikramiye heyecanını doruklara taşıyor. Milli Piyango çekilişlerinde en düşük ikramiye olan "amorti," tam bilet, çeyrek bilet ve yarım bilet sahipleri arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Şanslarını denemek isteyen vatandaşlar, çekiliş öncesinde "Amorti nedir, ne anlama gelir?" sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. İşte detayları...

Amorti Nedir?

Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde verilen en küçük para ödülünü ifade eder. Bu ödül, biletin son rakamları ile bağlantılıdır. Çekilen 2 rakamdan biri, biletin son rakamıyla eşleşirse, bilet sahibi amorti ikramiyesi kazanır. Amorti ikramiyesi, bilet sahibine ödediği ücreti geri alma fırsatı sunar.

Bilet Türüne Göre Amorti İkramiyesi

Bu yıl çeyrek bilet 100 TL, yarım bilet 200 TL ve tam bilet 400 TL olarak belirlenmiştir. Amorti ikramiyesi, kişinin aldığı bilet türüne göre değişiklik gösterir. Buna göre kişi, 400, 200 veya 100 TL amorti ikramiyesi kazanabilir.

Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Tutarları

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlenmiştir. Toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'dir.

Çekiliş Sonuçları ve Canlı Yayın

Çekilişin sonuçları 31 Aralık 2023 Pazar akşamı açıklanacak. Küçük ikramiyelerle başlayacak olan çekiliş, 2023'ün son dakikalarında 400 milyon TL'lik büyük ikramiye ve amorti çekilişi ile sona erecek. Geleneksel çekiliş, her yıl olduğu gibi canlı olarak gerçekleşecek ve milyonlarca kişi tarafından heyecanla takip edilecektir.

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