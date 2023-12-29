2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde vatandaşlar, konuya ilişkin bazı sorgulamalar yapıyor. Özellikle, "Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri?" sorusu gündeme getiriliyor. İşte, haberin detayları...
Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişiyle birçok kişiyi heyecanlandırıyor. 31 Aralık gecesi gerçekleştirilecek çekilişte, tam 400 Milyon TL'lik büyük ikramiye kazanan şanslı talihliyi bekliyor. Peki, Milli Piyango son 4 ve 5 rakamını bilene ne kadar veriyor? İşte haberin detayları...
2024 MİLLİ PİYANGO TAM BİLETE NE KADAR ÖDÜL VERİYOR?
2024 Milli Piyango büyük ikramiyesi 400 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet alan vatandaşlardan yalnızca biri doğru rakamları bildiği takdirde 400 milyon TL alacak.
Tam bir Milli Piyango bileti 400 TL'ye satılıyor.
MİLLİ PİYANGO SON 4 VE 5 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango son 4 ve 5 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
400 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 400 TL, yarım 200 TL ve çeyrek bilet 100 TL şeklinde olacak.
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyun severlerimiz amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet alan vatandaşlar, yılbaşı akşamı büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını Milli Piyango üzerinden kolayca sorgulayabilecek.
Tüm çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com adresinden açıklanacak.
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- 2024 yılbaşı Milli Piyango son 4 ve 5 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar..
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