2024 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte o kazanan numaralar...

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişte 400 milyon liralık büyük ikramiye sahibine ulaşacak. Lakin herkes büyük büyük ikramiyeyi kazanamıyor. Son 2 ve 3 rakamını tutturanlar ise ufakta olsa bir para ödülü kazanma sansını yakalıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?