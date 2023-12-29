2024 Yılbaşı Milli Piyango son 2 ve 3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri? İşte o kazanan numaralar...
Milli Piyango Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanamayanlar diğer ödülleri tek tek kontrol ediyor. Son 2 ve 3 rakamına göre kazananlar küçükte olsa bir ikramiye ile yeni yıla girmenin sevincini yaşıyor. İşte 2 ve 3 rakamına göre kazandıran numaralar…
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2024 sonuçları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişte 400 milyon liralık büyük ikramiye sahibine ulaşacak. Lakin herkes büyük büyük ikramiyeyi kazanamıyor. Son 2 ve 3 rakamını tutturanlar ise ufakta olsa bir para ödülü kazanma sansını yakalıyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar hangileri?
MİLLİ PİYANGO 2 VE 3 RAKAMINA GÖRE KAZANAN NUMARALAR?
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2023 Pazar akşamı saat 18:30'da başlayacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek çekilişin gece 00.00'a kadar devam etmesi beklenirken, çekilişler büyük ikramiye ve amorti rakamlarının da belli olmasıyla sona erecek.
Milli Piyango son 2,3 rakamına göre kazanan numaralar belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?
Çeyrek bilet 100 TL
Yarım bilet 200 TL
Tam bilet 400 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL ALINIR?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından dijital olarak da satın alınıyor.
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