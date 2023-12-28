Yılbaşı Milli Piyango Çekilişi saat kaçta başlayacak? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
Yılın en heyecanlı anlarına yaklaşırken, Türkiye genelinde binlerce kişi, büyük bir heyecanla beklediği Milli Piyango yılbaşı çekilişine odaklandı. 2024'e girerken, geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan Milli Piyango yılbaşı biletleri, büyük bir ilgiyle tükendi. Şimdi ise, bu heyecanlı çekilişin tarih ve saatiyle ilgili detaylar netleşti. işte merak edilenler...
Milyonlarca kişinin büyük bir heyecanla beklediği 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, 31 Aralık Pazar günü gerçekleşecek bu muazzam olay büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Çekiliş, sadece büyük ikramiyesiyle değil, aynı zamanda toplam ikramiye tutarıyla da dikkat çekiyor. Peki 2024 yılbaşı Milli Piyango Çekilişi saat kaçta başlayacak? 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?
Milli Piyango 2024 Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman?
2024 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, 31 Aralık Pazar günü saat 18:30'da başlayacak ve gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor. Büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler, bu çekilişle belirlenecek. Çekiliş, "millipiyangoonline.com" adresi üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Tutarı
Bu yılki yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye 400 milyon TL olarak belirlendi. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL'ye ulaşıyor.
2024 Yılbaşı Bilet Fiyatları
Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan 2024 yılbaşı bilet fiyatları şu şekilde:
Çeyrek bilet: 100 TL
Yarım bilet: 200 TL
Tam bilet: 400 TL
Bu fiyatlar, yılbaşı çekilişi için özel olarak belirlenen Milli Piyango bilet fiyatlarıdır.
Milli Piyango Yılbaşı Bileti Nasıl Alınır?
Yılbaşı biletlerini almak isteyen oyunseverler, çeşitli yöntemlerle bunu gerçekleştirebilir:
Gezici bayiler ve sabit bayilerden,
Online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden,
Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından,
Sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak satın alınabilir.
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