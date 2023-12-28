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QUA Granite yeni yılı başarılarıyla kutluyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.12.2023
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QUA Granite yeni yılı başarılarıyla kutluyor

Türkiye’nin dört bir yanında kaliteyi ve estetiği bir araya getiren QUA Granite, 2023 yılında attığı başarılı adımlarla, doğanın estetiğini, geleceğin güvencesine dönüştürüyor.

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