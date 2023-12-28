29 Aralık Cuma Hutbesi Tam PDF Metin | Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ne? "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek"
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu hafta Cuma Hutbesi konusunu "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" olarak belirlediğini duyurdu. Haftanın Cuma Hutbesi, her Cuma olduğu gibi farklı bir konuda insanlara yönelik önemli mesajlar içermekte. "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" başlıklı hutbe, bireylerin hayatlarını değerlendirme, özeleştiri yapma ve manevi muhasebeye tabi tutma konularına odaklanıyor.
Aralık ayının son cuma gününe denk gelen Cuma günü için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen hutbe konusu, cemaatin merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, haftanın Cuma hutbesinin konusunu "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek" olarak belirlediğini duyurdu. İşte bu haftaki cuma hutbesinin tam metni...
MUHASEBE BİLİNCİYLE BİR ÖMÜR GEÇİRMEK
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın! Allah'a karşı gelmekten sakının; şüphesiz Allah, yapıp ettiklerinizin hepsinden haberdardır."1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise nefsinin arzu ve isteklerine göre yaşayan ve buna rağmen hâlâ Allah'tan iyilik temenni edendir."2
Aziz Müminler!
Hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden bir sayfadır. Bizler, bu sayfaları sevaplar veya günahlar, iyilikler veya kötülükler, doğrular veya yanlışlarla doldurmaktayız. Gün gelecek kendi elimizle doldurduğumuz defterimiz önümüze açılacak ve Rabbimiz bize şöyle ْي ك ح ۪سيب ا :buyuracaktır يْو م عل ْ ِ نْف ِس ك ال كَۜ ك ٰفى ب ِك تاب ْ رأ ْ اِق َۜ "Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter."3 Bu ayet-i kerime, nice yüzlerin ağaracağı, nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi hatırlatmaktadır. Mizanda amellerimiz tartılmadan evvel, her daim muhasebe bilincimizi diri tutmayı öğretmektedir.
Değerli Müslümanlar!
Muhasebe bilinci, ْي ن ما ُّكْنُّتْمَۜ Nerede "و ُّه و م ع ُّك ْم ا olursanız olun, Allah sizinle beraberdir."4 ayeti gereğince her an Rabbimizin gözetiminde olduğumuz şuuruyla yaşamaktır.
Muhasebe bilinci, ِ ۪عيم الٰن ِ ٰن ي ْو مِئ ذ عن ُّت ْسـ لُّ O "ثُّ ٰم ل gün bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz."5 ilahi uyarısınca emanet olan her bir nimetin kıymetini bilerek şükrünü eda edebilmektir.
Muhasebe bilinci, "O gün günahkârların dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleriyle ilgili aleyhlerine şahitlik edecektir." 6 ayetini unutmadan bütün uzuvlarımızın kötülüklere değil, iyiliklere şahitlik edeceği mümince bir hayat yaşamaktır.
Kıymetli Müminler!
Bir miladi yılın daha son günlerindeyiz. Ömür sermayemizden bir yılı daha tükettik. Kaçınılmaz son olan ölüme bir adım daha yaklaştık. Şimdi hep birlikte kendimize şu soruları soralım: Her şeyin karşılığının tastamam verileceği hesap gününe hazır mıyız? Kur'an ve sünnetin örnek olarak sunduğu bir mümin olabildik mi? Fani hayatın telaşına düştüğümüz kadar, ebedi hayatın kaygısını da taşıdık mı? Amel defterimizde görünce yüzümüzü karartacak kötülüklerden elimizi çekebildik mi? Gönül inciten, kardeşliğimizi zedeleyen kem sözlere karşı dilimize kilit vurabildik mi? Kalbimizi katılaştıran, zihnimizi kirleten her türlü olumsuz duygu ve düşünceden kendimizi arındırabildik mi? Bilerek ya da bilmeyerek işlediğimiz günahlara nedamet gözyaşlarıyla tövbe edip Rabbimizin affına sığınabildik mi?
Değerli Kardeşlerim!
Bu soruların cevabını düşünerek bu günümüzü bir milat kılalım. Kalan ömrümüzü Rabbimizin rızası doğrultusunda geçirmeye çalışalım. İman, ibadet ve güzel ahlakla bezenmiş bir hayatla bu dünyadan ayrılmanın gayretinde olalım. Dinimizde ve kültürümüzde yer almayan yılbaşı eğlenceleri, Noel baba figür ve kıyafetleri, çam ağacı süslemeleri gibi yanlış tutum ve davranışlardan uzak duralım. Kötülüklerin anası olan alkol, ocakları söndüren kumar, umutları tüketen şans oyunları ve piyango gibi haramlarla sağlığımızı, zamanımızı ve kazancımızı heba etmeyelim.
Aziz Müslümanlar!
Geçtiğimiz günlerde millet olarak hepimizin yüreğine kor düştü. Menfur bir terör saldırısı sonucu kahraman evlatlarımız şehadet şerbeti içtiler. Bizler biliyoruz ki, vatanımızın bütünlüğüne, istiklalimize, kardeşliğimize ve canlarımıza kastedenler ile Filistin'de masumları katledenler aynı kirli ellerdir. Her türlü insani ve ahlaki değerden yoksun hain terör örgütleri, aynı kötülük ve cinayet şebekesinin maşalarıdır. Biz, bir ve beraber oldukça, ülkemize ve değerlerimize sahip çıktıkça bu kirli eller ve maşaları emellerine asla ulaşamayacaktır. Bu vesileyle Yüce Rabbimden kahraman şehitlerimize rahmet; ailelerine, yakınlarına sabr-ı cemil ve hayırlı bir ömür, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.
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