29 Aralık Cuma Hutbesi Tam PDF Metin | Bu haftaki Cuma Hutbesi konusu ne? "Muhasebe Bilinciyle Bir Ömür Geçirmek"

Hayatımızın her anı, her saati, her günü, her senesi ömür defterimizden bir sayfadır. Bizler, bu sayfaları sevaplar veya günahlar, iyilikler veya kötülükler, doğrular veya yanlışlarla doldurmaktayız. Gün gelecek kendi elimizle doldurduğumuz defterimiz önümüze açılacak ve Rabbimiz bize şöyle ْي ك ح ۪سيب ا :buyuracaktır يْو م عل ْ ِ نْف ِس ك ال كَۜ ك ٰفى ب ِك تاب ْ رأ ْ اِق َۜ "Oku kitabını! Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeter."3 Bu ayet-i kerime, nice yüzlerin ağaracağı, nice yüzlerin de kararacağı o gün gelmeden önce kendimizi hesaba çekmeyi hatırlatmaktadır. Mizanda amellerimiz tartılmadan evvel, her daim muhasebe bilincimizi diri tutmayı öğretmektedir.

Değerli Müslümanlar!