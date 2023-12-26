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Excalibur ve Intel katkılarıyla düzenlenen CS2 turnuvası çekişmeli anlara sahne oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2023
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Excalibur ve Intel katkılarıyla düzenlenen CS2 turnuvası çekişmeli anlara sahne oldu

11 yılın ardından CS2 sürümüyle güncellenen Counter-Strike efsanesi, Casper’ın güç ve performans bilgisayarı markası Excalibur ve Intel’in katkılarıyla düzenlenen CS2 Turnuvası’nda oyunseverler macera dolu turnuva süreci yaşadı. Yeteneklerini sergilemek için amatörden profesyonellere kadar her oyuncunun yer aldığı Excalibur CS2 Turnuvası’nda, oyuncular büyük ödül için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Sürpriz konuklar eşliğinde, ünlü yayıncı Çağrı ‘Hype’ Ergün’ün Twitch kanalında canlı olarak yayınlanan turnuva, binlerce oyunsever tarafından heyecanla takip edildi.

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