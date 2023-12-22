Cuma namaz saati 22 Aralık 2023 | İstanbul, Ankara, Bursa, Konya il il namaz vakitleri... Diyanet ezan saat kaçta okunuyor?
Cuma gününün gelmesiyle birlikte, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek için "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu sormaya başladı. 22 Aralık tarihinde eda edilecek cuma namazının saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek il il cuma namazı vakitleri olarak yayımlandı. Bu özel gün, öğle ezanıyla birlikte cemaatin camilere akın ettiği, manevi bir birlikteliğin yaşandığı anlamlı bir ibadet zamanıdır.
Cuma günleri öğle saatlerinde kılınan cemaatle yapılan Cuma namazı, Müslümanlar için farz olarak kabul edilmiştir. Cuma ibadetini kaçırmak istemeyenler, bulundukları ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Peki Cuma namazı bugün saat kaçta okunacak?
İL İL CUMA VAKİTLERİ 22 ARALIK
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 22 Aralık 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:13:07
ANKARA:12:52
İZMİR:13:15
BURSA:13:07
KONYA:12:53
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
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