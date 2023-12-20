Kediler dışkılarını neden kuma gömer? Temizlik dışında meğer sizinle ilgiliymiş

Evcil kediler, genellikle daha küçük ve korunmasız oldukları için, dışkılarını gömme eğilimi gösterir. Bu davranış, onların kendilerini güvenceye alma içgüdüsüyle ilgilidir. Desmond Morris gibi zoolog ve davranış bilimciler bu durumu, kedilerin evde kendilerini avcılardan koruma çabası olarak açıklar.

Vahşi Doğada Kedi Davranışları: Baskınlık ve Gizlilik

Vahşi doğada aslanlar, kaplanlar ve jaguarlar gibi baskın kedi türleri, dışkılarını gömerek bölge işgal etme sinyalleri verir. Ancak, yabani kediler bazen yırtıcı hayvanların ilgisini çekmemek için dışkılarını saklama eğiliminde olabilir.

Evcil Kediler ve Tuvalet Alışkanlıkları: Eğitim ve Sağlık