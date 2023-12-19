Balıkesir'de ambulansla uyuşturucu sevkiyatı! Polis köpeği nokta atışı yaptı
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü son yılların en ilginç uyuşturucu operasyonuna imza attı. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, narkotik polisinin nefes kesen operasyonuyla gözaltına alındı. Narkotik köpeği Danga ise ambulansın içinde valize zulalanmış uyuşturucuları kısa sürede bulmayı başardı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Balıkesir'de, özel bir firmaya ait ambulansta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Okan A. (33) idaresindeki 34 RE 1140 plakalı ambulansla kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, aracı Değirmenboğazı mevkisindeki uygulama noktasında durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile ambulansta yapılan aramada, malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına alınan ambulans sürücüsü Okan A. ile acil tıp teknisyeni Aptullah Y. (26) ve Cankan E. (33), emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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