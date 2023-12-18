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Balıkesir’de tarımsal sulama kapasitesi 7 kat arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2023 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023
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Balıkesir’de tarımsal sulama kapasitesi 7 kat arttı

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de tarımsal sulama yapılan 11 bin hektarlık alanı 4,5 yılda 71 bin 584 hektara çıkararak tarımsal sulamanın en yoğun olarak yapıldığı ikinci şehir oldu.

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