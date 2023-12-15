15 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 'Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi Aydınlı Grup

'Sürdürülebilirlik' ödülünün sahibi Aydınlı Grup

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.12.2023
ABONE OL
’Sürdürülebilirlik’ ödülünün sahibi Aydınlı Grup

Üç kıta ve 44 ülkede yer alan 700’e yakın mağazasıyla başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyanın en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri olan Aydınlı Grup, Platin Dergisi ve Ipsos iş birliğinde hazırlanan ve bu yıl altıncısı düzenlenen Türkiye'nin 'Global 100' endeksi araştırma sonuçlarına göre, 'Hazır Giyim' kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA