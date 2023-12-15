Cuma namaz saati 15 Aralık 2023 | İstanbul, Ankara, Bursa, Konya il il namaz vakitleri... Diyanet ezan saat kaçta okunuyor?
Cuma gününün yaklaşmasıyla birlikte, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirmek için "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusunu sormaya başladı. 15 Aralık tarihinde öğle namazıyla birlikte eda edilecek cuma namazının saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenerek il il cuma namazı vakitleri olarak paylaşıldı. Her hafta cuma günü, öğle ezanı ile birlikte cemaatler camilere akın ederek saf tutuyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde cuma namazı vakitleri özel bir ilgiyle takip ediliyor.
Cuma günleri öğle saatlerinde kılınan cemaatle yapılan Cuma namazı, Müslümanlar için farz olarak kabul edilmiştir. Cuma ibadetini kaçırmak istemeyenler, bulundukları ilde cuma ezanının saat kaçta okunacağını araştırıyor. Cuma namazı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlere göre kılınır ve her ilde bu saatlerde farklılık gösterebilir. Müslümanlar, cuma günü öğle saatlerinde topluca gerçekleştirilen bu özel ibadeti, Diyanet tarafından duyurulan vakitlere uyarak yerine getirirler.
İL İL CUMA VAKİTLERİ 15 ARALIK
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 1 Aralık 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:12:58
ANKARA:12:42
İZMİR:13:05
BURSA:12:58
KONYA:12:44
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
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