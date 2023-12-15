15 ARALIK CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hadisli, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”
Cuma günü, Müslüman toplumunda özel bir anlam taşırken, duygusal mesajlarla sevdiklere anlamlı dileklerde bulunmak isteyenler için en etkileyici "Hayırlı Cumalar" mesajları araştırma heyecanı içindedir. Bu manevi günün atmosferini paylaşmak amacıyla, sevdiklerine iletebilecekleri en anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Cuma mesajları arayışındadırlar. Bu mesajlar, Cuma gününün barındırdığı manevi derinliği sevdikleriyle paylaşmak ve dualarını iletmek isteyenler için güzel birer tercih olacaktır.
Cuma günü, İslam toplumunda mübarek ve ayrı bir öneme sahip olarak kabul edilmektedir. Bu özel gün, Müslümanlar için haftanın en kutsal günüdür ve duaların kabul edildiğine inanılan bir zaman dilimi olarak bilinir. Cuma, topluluğun bir araya gelerek cemaatle namaz kılmasına vesile olmasıyla, manevi bir birliktelik ve dayanışma atmosferi yaratır. Cuma gününün hayırlı bereketini sevdiklerinizle paylaşmak, bu günü daha da özel ve anlamlı kılar. Cuma, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirirken, aynı zamanda manevi bir huzur ve neşe kaynağıdır. İşte 1 Aralık 2023 Cuma günü için özel olarak derlenmiş en güzel Cuma mesajları…
15 ARALIK 2023 EN GÜZEL, ANLAMLI VE HAYIRLI CUMA MESAJLARI
Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun...
Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar..
Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun….
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
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