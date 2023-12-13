Kışın zincir takma derdine son! Hyundai aracın içerisinden çıkmadan takıp sökebileceğiniz zincir için kolları sıvadı

ZİNCİR TEKNOLOJİNİN PATENTİ ALINDI!

Ancak, bu teknolojinin gerçekleşebilmesi için hem Hyundai hem de lastik üreticilerinin tekerlek grubunun elektrik bağlantılarıyla birlikte yeniden tasarlanması gerekecek.

Hyundai, teknolojinin Güney Kore ve ABD'de patentini aldığını ve lastiklerin seri üretimine geçmeden önce daha fazla test ve değerlendirme yapmayı planladığını belirtti.