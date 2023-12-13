Kışın zincir takma derdine son! Hyundai aracın içerisinden çıkmadan takıp sökebileceğiniz zincir için kolları sıvadı
Karlı ve soğuk havalarda zincir takıp sökmeye sorununa Güney Koreli teknoloji devin Hyundai’den elektronik çözüm geliyor. Patenti alınan lastik teknolojisi sayesinde sıcak aracınızdan çıkmadan multimedya ekranından basacağınız bir tuş ile lastiğinize zincir takılacak işte detaylar…
Kış aylarında sürücülerin en büyük problemlerinden bir tanesi olan zincir sorununa Hyundai'den büyük çözüm. Patenti alınan teknolojiye ilişkin çalışma prensibi Hyundai tarafından paylaşıldı. Bilindiği üzere kışın karlı ve soğuk havalarda zincir takmak veya çıkarmak işkence haline dönüşüyor. Bu durumu multimedya ekranında bulunan bir tuş ile Hyundai çözmeyi hedefliyor. Yani sıcak aracın içinden çıkmadan zincir otomatik takılıp sökülmüş olacak.
HYUNDAİ'DEN ELEKTRONİK KAR ZİNCİRİ
Hyundai, geleneksel kar zincirlerini kullanmanın zorluklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni bir jant ve lastik tasarımını tanıttı.
Bu tasarım, bir düğmeye basılarak açılan ve geri çekilen yerleşik kar zincirlerini içeriyor, böylece kullanıcılar karlı veya buzlu koşullarda daha pratik bir şekilde sürüş yapabilecekler.
Her lastiğin üzerinde, tekerleğin altı teliyle aynı hizada altı girintili oyuklar bulunuyor.
Bu oyuklarda, sırtın içine çekilmiş kalın teller bulunuyor ve sürücüler, multimedya ekranındaki bir butona basarak bu kalın telleri lastik içerisinden çıkarabiliyor.
Lastik zincirleri, içine elektrik akımı gönderildiğinde etkinleştirilebilen ve genişletilebilen sıkıştırılmış şekil hafızalı alaşımlar kullanılarak üretiliyor. Şekil hafızalı alaşım, orijinal şekline dönerek tel halkasını lastik sırtı seviyesinin üzerine iterek zinciri aktive ediyor. Hyundai, bu teknolojinin yan etkisi olarak lastik değişim zamanının daha belirgin hale geldiğini söylüyor.
Bu yeni tasarım şu anda konsept aşamasında olup, Hyundai'nin Gelişmiş Şasi Geliştirme Ekibi Başkanı Joon Mo Park, "Bir gün Hyundai ve Kia araçlarına da tanıtılacağını umduğumuz bu yenilik, ileri teknolojileri müşterilere fayda sağlayan gerçek dünya çözümlerine dönüştürme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor" dedi.
ZİNCİR TEKNOLOJİNİN PATENTİ ALINDI!
Ancak, bu teknolojinin gerçekleşebilmesi için hem Hyundai hem de lastik üreticilerinin tekerlek grubunun elektrik bağlantılarıyla birlikte yeniden tasarlanması gerekecek.
Hyundai, teknolojinin Güney Kore ve ABD'de patentini aldığını ve lastiklerin seri üretimine geçmeden önce daha fazla test ve değerlendirme yapmayı planladığını belirtti.
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