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Son dakika | Ankara'da sokak köpekleri faciası! Bakanlık soruşturma başlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.12.2023 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023
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Son dakika | Ankara’da sokak köpekleri faciası! Bakanlık soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Ankara'da ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi T.Y.'nin, köpekler tarafından saldırıya uğraması ve ağır yaralanması üzerine soruşturma açıldığını bildirdi.

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