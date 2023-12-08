Resimde ilk gördüğünüz renk hangisi? Bu rengi 100 kişiden sadece 10’u bulabildi!

Optik illüzyonlarda gördüğünüz renk, aslında sadece gözlerinizin algısını değil, aynı zamanda kişiliğinizin bazı yönlerini de yansıtabilir. Her birimizin algı dünyası, beynimizin karmaşık işleyişiyle şekillenir. Görsel yanılsama testleri ise bu algı dünyamızın kapılarını aralamaya yardımcı olur. İşte optik illüzyonda gördüğünüz renklerin kişilik üzerindeki etkileri: