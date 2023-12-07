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Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Şiddetli sağanak yağış geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.12.2023 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023
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Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Şiddetli sağanak yağış geliyor

Aralık ayıyla beraber ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, bugün (7 Aralık Perşembe) için uyarı geldi. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, Bursa, Balıkesir ve Edremit Körfezi ile Çanakkale'nin güney çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Başta İstanbul, Ankara, İzmir olmak üzere ülke genelinde son hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından hava durumu tahminini paylaştı.

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bugün Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu yağmurlu. Sıcaklıklar ortalamada.

Bugün Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Adana, Maraş, Osmaniye, Kilis, Antep ile İstanbul, Kocaeli, Yalova'da kuvvetli yağış etkili olabilir.

Yağış batı ve iç bölgelerde cuma cumartesi de devam edecek. Doğuda pazartesiye kadar devam edecek. Hafta sonu sıcaklık düşüyor. İstanbul'da 7 derece olur. Yağış yapan sistem Akdeniz üzerinden geldiği için kar yok. Hafta sonu Trakya ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur yapar.

İstanbul'da bugün hava iç açıcı değil. Sis pus kirleticiler ile de karışmış. Yağış aralıklı devam ediyor, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ve havayı temizler. 13 derece. Yarın 10, cumartesi 7, Pazar 8 derece. Kar yok.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, öğleden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Tokat çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunun, akşam ve gece saatlerinde batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

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