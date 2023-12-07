Meteoroloji bu illeri saat vererek uyardı: Şiddetli sağanak yağış geliyor

Yağış batı ve iç bölgelerde cuma cumartesi de devam edecek. Doğuda pazartesiye kadar devam edecek. Hafta sonu sıcaklık düşüyor. İstanbul'da 7 derece olur. Yağış yapan sistem Akdeniz üzerinden geldiği için kar yok. Hafta sonu Trakya ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur yapar.

İstanbul'da bugün hava iç açıcı değil. Sis pus kirleticiler ile de karışmış. Yağış aralıklı devam ediyor, gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor ve havayı temizler. 13 derece. Yarın 10, cumartesi 7, Pazar 8 derece. Kar yok.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya kesimi ile bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.