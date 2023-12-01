İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
Cuma namazı saatleri sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıt buldu. 1 Aralık 2023 Cuma günü için namaz saatleri, Diyanet tarafından "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Müslümanların cuma günü ibadetlerini gerçekleştireceği bu özel gün öncesinde, cuma namazı farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olarak kılınıyor. Cuma namazı saatleri, Türkiye genelinde, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya gibi büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İşte il il cuma namaz vakitleri...
1 Aralık 2023 tarihindeki cuma namazı saatleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde belli oldu. Farz oluşu Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı vakitleri, 81 ilde farklılık gösteriyor. İl il cuma namazı saatlerine göre vatandaşlar, yaşadıkları illerde belirlenen namaz vakitlerine göre ibadetlerini gerçekleştirecekler.
FİLİSTİN İÇİN TOPLU DUA NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
Paylaşımında, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ülkemizin dört bir yanındaki tüm camilerimizde cuma namazına müteakip mazlum Filistin halkı için dua edeceğiz. Yüce Rabbimiz yapmış olduğumuz kavli ve fiili dualarımızı kabul eylesin" ifadelerini kullandı.
İL İL CUMA VAKİTLERİ 1 ARALIK
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 1 Aralık 2023 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;
İSTANBUL:12:58
ANKARA:12:42
İZMİR:13:05
BURSA:12:58
KONYA:12:44
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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
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