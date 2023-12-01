1 ARALIK CUMA MESAJLARI: En anlamlı, Ayetli, Resimli, Kısa, Uzun, Hayırlı “Cuma Mesajları ve sözleri”
Cuma günü, Müslüman toplumunda özel bir anlam taşırken, sevdiklerine duygusal mesajlar göndermek isteyenler için en güzel Cuma mesajları araştırılıyor. Bu anlamlı günün manevi atmosferini paylaşmak için işte, sevdiklerinize iletebileceğiniz en anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun "Hayırlı Cumalar" mesajları!
Cuma günü, İslam toplumunda ayrı bir öneme sahip olan, mübarek bir gün olarak kabul edilir. Bu özel gün, duaların kabul edildiğine inanılan bir zaman dilimi olarak bilinir. Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en hayırlı günüdür. Sevdiklerimize Cuma gününü kutlamak ve onlara dualar göndermek, bu anlamlı günü daha da özel kılar. İşte, 1 Aralık 2023 Cuma günü için özel olarak derlenmiş en güzel Cuma mesajları…
1 ARALIK 2023 EN GÜZEL, ANLAMLI VE HAYIRLI CUMA MESAJLARI
Melekler daima duacınız olsun... Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun...
Sevgili Peygamberimiz, şefaatçiniz olsun... Cumanız mübarek olsun...
Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasretle beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar..
Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar..
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun….
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.
Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sen de dua et ALLAH için. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.
Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Apple zamlı güncel fiyatlar 1 Aralık 2023 | iPhone Türkiye'ye zam mı geldi, ne kadar? İşte model model fiyatlar...
- İL İL Cuma namaz vakitleri | İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık 2023 Filistin için toplu dua ne zaman?
- Cuma Hutbesi 1 Aralık 2023 TAM METNİ PDF | Diyanet bu haftaki cuma hutbesinin konusu ne? "İnsan, özü itibariyle değerlidir"
- 7.500 TL ve 13.000 TL arası maaş alan emekliye 1-2-3-4-5 Aralık piyangosu vurdu! Müjde saat 8.00'de geldi! Her bir kişiye 12.500 TL ödeme!
- EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye'nin rakipleri kim olacak?
- Osmanlı padişahları ilaç yerine tüketiyormuş! İsmini duyunca şaşıracaksınız! Bu karışım her derde deva...
- ALES/3 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: (sonuc.osym.gov.tr) ALES sonuçları ne zaman açıklanır? 2024 yeni ALES sınavları...
- 2. ara tatil ne zaman 2023-2024? İkinci ara tatil ne zaman başlayacak?
- AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu, açıklandı mı? Malatya ilçe belediye başkan adayları...
- İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI 2023! İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç? Alibey, Ömerli, Elmalı barajı...
- Yarın okullar tatil mi son dakika? 1 Aralık 2023 Ankara'da okullar tatil edildi mi? MEB - Valilik açıklamaları...
- PA 10 bin polis alımı ne zaman? 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?