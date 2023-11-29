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Besa Holdıng YKB Mimar Salih Bezci: Ankara her zaman en iyi yatırım bölgesi oldu, olmaya da devam edecek

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.11.2023 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023
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Besa Holdıng YKB Mimar Salih Bezci: Ankara her zaman en iyi yatırım bölgesi oldu, olmaya da devam edecek

BESA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Salih Bezci, Ankara'nın hemen her sektörde her zaman en iyi yatırım bölgelerinden biri olduğunu, kentin potansiyellerini kullanarak gelecekte de bu özelliğini koruyacağını bildirdi.

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