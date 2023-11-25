Servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı

Serviste bulunan 37 otel çalışanından 7'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın, kısa süreli bir hortum nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

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