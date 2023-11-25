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Servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.11.2023
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Servis minibüsünün üzerine ağaç devrildi: 7 yaralı

Antalya'da otel personelini taşıyan bir servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi. Olayda otobüsün çatısında göçme meydana gelirken, serviste bulunan 7 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otele personel taşıyan hareket halindeki servis otobüsünün üzerine ağaç devrildi; 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında Manavgat ilçesi Titreyengöl Turizm Merkezi'nde meydana geldi. Gök gürültülü ve şiddetli sağanak yağış sırasında 5 yıldızlı bir otelin çalışanlarını taşıyan Soner Sümer'in kullandığı 07 C 74969 plakalı hareket halindeki otobüsün üzerine Sorgun Ormanı kenarındaki Titreyengöl Caddesi'nden geçerken çam ağacı devrildi.

Serviste bulunan 37 otel çalışanından 7'si yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve Manavgat Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu belirtildi. Olayın, kısa süreli bir hortum nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

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