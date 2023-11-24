Son dakika: Zonguldak’taki batan gemide ölü sayısı 3’e yükseldi! Kafkametler’den yürek dağlayan çağrı

"GEMİYİ TERK EDEN PERSONELLER SU ÜZERİNDE Mİ?"



"Gemiyi terk eden personeller şu anda su üzerinde mi?" sorusuna, "Zannedersem şu anda gemiyi terk etmediler" anonsu ile karşılık verildiği duyuluyor. Anonsa karşılık olarak da "Anlaşıldı. Görüyorsanız yardım ekipmanı verebilirseniz iyi olur" dediği duyuluyor. Geminin durumunu ihbar eden kaptanın, "Şu anda görüş tamamen kısıtlı. Yağmur fırtına var. 25 metre görüş var. Çapa atıyoruz. Ben de limanın içindeyim. Demirliyim. Anca kendi pozisyonumu korumaya çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiği görülüyor.



