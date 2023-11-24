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Muğla’da anne cinayeti: Boğazından bıçaklayarak öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.11.2023
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Muğla’da anne cinayeti: Boğazından bıçaklayarak öldürdü

Muğla’nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi’nden yaşanan dehşet anları adeta kan dondurdu. 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçaklayarak canından etti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Umurça Mahallesi Yaka Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arkadaşı ile 16 yaşındaki D.D. isimli çocuğunun Yaka Sokak'ta yaşadığı eve gelen Figen Bezmez (47), eve girerken arkadaşı ise dışarıda kaldı.

Kapıyı kilitleyen çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından annesinin boğazını bıçakla kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Boğazından yaralı bir şekilde dışarı çıkan anne Bezmez yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay esnasında Bezmez'in 12 yaşındaki çocuğunun da evde olduğu öğrenilirken, küçük çocuk gözyaşlarına boğuldu. Bezmez'in oğlu D.D. ile yaşadığı sorunlar nedeniyle küçük oğluyla birlikte otelde kaldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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