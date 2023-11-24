Muğla’da anne cinayeti: Boğazından bıçaklayarak öldürdü

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuk annesi Figen Bezmez'in yaşamını yitirdiği belirledi. D.D. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.