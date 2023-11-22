Bursa'da büyük dönüşüm! Tarihi miras ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor
Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'ya gitti. Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti, nüfus bakımından da İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Bursa'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem tarihi mirasa sahip çıkılıyor hem de deprem riskine karşı dayanıklı konutlar yapılıyor.
Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'ya gitti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projelerini anlatarak kenti gezdiridi.
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem tarihi mirasa sahip çıkılıyor hem de deprem riskine karşı dayanıklı konutlar yapılıyor.
Nüfus bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Bursa, doğal ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra ekonomik açından da en gelişmiş şehirlerden… Türkiye'nin en önemli birkaç sanayi kentinden biri olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa'nın, ekonomik ve kültürel tarihi de o döneme uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İpek ticareti, Bursa'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden biriydi ve şehirde birçok ipek fabrikası bulunuyordu. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde İslam medeniyeti de Bursa'da gelişti ve şehirde birçok cami, medrese ve türbe inşa edildi. Bursa, İstanbul'un fethinden sonra da önemini korudu. Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki önemli şehirlerinden biri olan Bursa, 19. yüzyılda modernleşme hareketleriyle birlikte önemli bir sanayi merkezi haline geldi. Bugün, şehir, otomotiv, tekstil, gıda ve turizm sektörlerinde önemli bir rol oynuyor.
ZİNDANKAPI SANATA AÇILDI
Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdilerde birçok restorasyon projesiyle şehrin tarihi mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Şehirde hemen her yerde bir restorasyon çalışması var. Zindan Kapı, Tophane Meydanı, Saat kulesi, İznik surları gibi pek çok restorasyon projesi hayata geçirildi. Belediyenin çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. İstanbul Yedikule zindanlarının küçük bir örneği olan Zindankapı'da bulunan kanlı kuyu, işkence odası, kule bağlantılı koridorlar ve zindanlar artık tutsaklara değil, interaktif bir dijital müzeye ve sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatıldıktan sonra bir süre farklı amaçlarla kullanıp, atıl hale gelen ve türbe dışındaki bölümleri yok olan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı.
MEVLEVİ KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR
400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 'Semahane', 'Türbe', 'Meydan-ı Şerif', 'Matbah-ı Şerif' ve 'Dedegan Hücreleri' ve 'Selamlık' bölümlerinden oluşuyor. Mevlevihane'nin Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırıyor. Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilmeye başlandı. Mevlevihanede, haftalık sema gösterileri ile Mevlevi kültürü yaşatılıyor.
SIRADA KÜLLİYELER VE TERAS PROJESİ VAR
BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zindankapı'yı modern sanatların sergilendiği bir kültür-sanat merkezine dönüştürdüklerini, Tophane Meydanı ve Saat Kulesi'ni restore ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bursamızın incisi İznik'te İstanbul Kapı'nın ardından Yenişehir Kapı ve Roma Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Küçük Kumla Arap Hamamı, İnegöl Cafer Paşa Hanı, Kefensüzen Camii, Mizanoğlu Mescidi'nde restorasyon çalışmaları yaparak tarihî eserlerimizi özgün kimliklerine kavuşturduk. Yeşil Külliye'de çevre düzenlemesi ve Kent Müzesi'nde restorasyon çalışmalarımız sürüyor, Süleyman Çelebi Külliyesi'ni de şehrimize kazandıracağız. Çekirge Teras Projesi ile Çekirge'nin yeniden Bursa'nın en gözde semtlerinden biri olmasına çalışıyoruz."
40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR
BURSA Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde ise 40 yıllık bir hayali gerçekleştiriyor. Bursa'nın geleceğine damga vuracak olan Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona yaklaşıldıkça tarihi bölge de kendini göstermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeyi Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileriyle gezdi. Aktaş, "Tarihi ada hüviyetindeki bölgeyi canlandırmak ve daha görünür kılmak için hayata geçirdiğimiz proje ile 38 yapıyı yıkarak Osmanlı tarihini gölgeleyen beton yığınını ortadan kaldırdık. Sadece kamulaştırmaya 300 milyon TL harcadık. Projenin maliyeti 1 milyar TL'yi bulacak. Burası İpek Borsası'nın kurulduğu yer… Tarihi 1.400'lü yıllara dayanıyor. 1955'te Adnan Menderes döneminde tamamen yanmış…Biz restorasyonu tamamlayıp açılışı ocak ayına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Proje kapsamında 19 bin metrekare açık alan, 2 bin metrekare de üç adet meydan alanı yapılıyor. Yer altına 4 katlı olacak şekilde 350 araç kapasiteli otopark inşa ediliyor.
2030'A KADAR 10 BİN KONUT DÖNÜŞECEK
Deprem riskine karşı şehirde hummalı bir çalışma var. Birçok bölgede etap etap kentsel dönüşüm yapılıyor. Hedef 2030'a kadar 10 bin konutu şehre kazandırmak
Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin vitrinini etap etap yeniliyor. Tarihî Hanlar Bölgesi, Çarşıbaşı Meydanı, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, İstanbul Caddesi, Akpınar 1050 konutlar, Altıparmak, Yiğitler, Karapınar, Arabayatağı gibi birçok alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Devam eden ve projelendirilen 382 hektar alanda 14 kentsel dönüşüm çalışması var. Başkan Alinur Aktaş, "Yıldırım'ın Yiğitler- Esenevler-75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 104 konut ve 16 dükkânı tamamlayıp hak sahiplerine ait 65 konut ve 2 adet dükkânın anahtarlarını Marmara Depremi'nin yıl dönümünde teslim ettik. Sıcaksu'da, TOKİ tarafından 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa ediliyor. Bölgede termal kür merkezi hazırladık" dedi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ
Afet riski yüksek Demiryolualtı Bölgesi'nde kentsel dönüşüm projeleri geliştirildi. Gaziakdemir'de ise 1. Etap için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlandı. 2.500 konut ve 300 dükkân inşa edilecek. Arabayatağı Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 600 konut ve 100 dükkân inşa edilerek Yıldırım'ın çehresi değiştirilecek. Akpınar 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'nda dönüşüm başladı. 2 bin 300 bağımsız bölümün 2 bin tanesi boşaltıldı ve yıkımına başlanıyor. Alan büyüklüğüyle, konumuyla ve daire sayısıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışması... İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm alanı içinde yer alan Beşyol kavşağı ve çevresinde inşaat devam ediyor. Yıldırım-Karapınar kentsel dönüşüm alanının birinci etabında temel atımı gerçekleştirildi. Başkan Aktaş, "Planlamaya alınan çalışmalar hayata geçtiğinde 2029 sonuna kadar 10 bin civarı konutu kentsel dönüşümle şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.
BURSA İPEĞİ DÜNYAYA PAZARLANACAK
15'inci yüzyılda ipek dokuyan yüzlerce tezgâhta günde ortalama 150 kilogram ham ipeğin üretildiği Bursa'da, özellikle Gümrük Birliği'ne girişle birlikte 1991'de ipek üzerindeki fonların kaldırılmasıyla fabrikalar bir bir kapandı, kozaları elde kalan köylüler dut ağaçlarını kesti. Türk kültürünün en önemli parçalarından biri olan ipekçilik, tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Ancak, devreye giren Bursa Büyükşehir Belediyesi Osmanlı'nın en stratejik ürünü olan ve Avrupa'nın yıllarca vergi bile almadığı Bursa ipeğine yeniden hayat verdi. 'Bursa İpeği Yeniden Hayat Buluyor' projesiyle Bursa ipeği dünya saraylarında boy göstermeye başladı.
UMURBEY'DE ÜRETİM YAPILIYOR
Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, kozanın ipeğe yolculuğunu Umurbey İpek Üretim Merkezi'nde yakından inceledi. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile işbirliği yapan Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan projenin ilk aşamasında yerli kozadan ipek iplik üretimi için mesleğe yeni ustalar kazandırıldı. İkinci aşamada ise Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde elde edilen ürünlerin sanayileşmesi sağlanacak. Sonraki süreçlerde katma değerli ürünler imal edilerek Bursa ipeği her aşamasıyla dünyaya yeniden pazarlanacak.
KİLOSU 150 DOLAR
İpek kozasının kilosu 300-400 TL iken, kozanın ipek ipliğe dönüştürülmesi durumunda kilo fiyatı 150 ila 200 dolara çıkıyor. Ameliyatların yüzde 80'inde kullanılan iplikler de ipekten oluşuyor. İpekböceği üretiminin canlanması için Bursa'da kurulan Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nin, TÜBİTAK ve Bursa Uludağ Üniversitesi işbirliği ile sürdürdüğü proje kapsamında, ipekten üretilen ameliyat ipliğinin hayvan denekleri üzerindeki çalışmaları tamamlanmış durumda. Yurtdışından kilosu 2 bin 600 dolara ithal edilen ameliyat ipliğinin, yerli üretim olarak 840 dolara mal edilmesi planlanıyor.
EKREM KIZILTAŞ:BURSA'DAN BELEDİYECİLİK DERSLERİ…
İstanbul, Ankara ya da İzmir yönünden Bursa'ya girip Ulu Cami'ye giderken, yıllardır adeta saklanan Hanlar Bölgesi'nin meydana çıktığını ve tarihi dokusuna yeniden kavuşmaya başladığını görmek, sevindirici. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın, Bursa'yı Bursa yapan tarihi eserleri tamamen görünür kılma kararlılığı burası ile sınırlı da değil. Faal bir dergâh iken karakol, askeri depo ve su deposu olarak kullanılıp sonrasında harabeye dönen, şimdilerde yeniden canlanan Bursa Mevlevihanesi, bunlardan birisi. Zindan Kapı Müzesi, tarihe verilen öneme ve eserleri yaşatma anlayışına bir örnek. Kozadan başlayıp ipeğe uzanan yolculuğu görmek için Umurbey İpek Üretim Merkezi'ne uğramanız yeterli. Başkan Alinur Aktaş'ın, gerçekleştirdiklerini ve ileriye yönelik projelerini içeren sunumunu izlerken, 'dur durak bilmeden çalışmak, herhalde buna denir' demeniz kaçınılmaz. Çevre, yeşil alanlar, geniş ve rahat yollar, rızaya dayalı kentsel dönüşüm, sosyal yardım faaliyetleri… İstanbul'da yaşayan birisi iseniz, özellikle CHP'li büyükşehir belediyelerinin, belediyecilikte rutinin çok ötesinde işlere imza atan Alinur Aktaş yönetimindeki Bursa Belediyesi'nden öğrenmeleri gereken çok şey olduğunu düşüneceğiniz muhakkak…
BÜLENT ERANDAÇ: BURSA NEREYE KOŞUYOR?
Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticilerinden oluşan ekibimizle il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'dayız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. Turkuvaz Medya yazarları olarak Bursa'nın vizyon yatırımlarını bir bir dinledik Başkan Aktaş'tan. Sonra, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Bursa ile adı özdeşleşmiş olan Bursa ipeğinin tarihi serüvenine sahne olan İpek Atölyesi, Umurbey İpek Üretim Merkezi, Zindan Kapı Müzesi, Mevlevihane, Ulucami ve Koza Han'ı ziyaret ettik. Hanlar Bölgesi projesi hayran bıraktı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tatlı diliyle, kendisinin kentteki en değerli ve vizyon projelerinden biri olan Hanlar Bölgesi'nde heyecanla anlattı yaptıklarını ve yapacaklarını... Bursa, Devlet-i Aliye Osmaniye'nin ilk başkenti. Ulu çınarının altında Osman Gazi ve Orhan Gazi ile diğer padişahların yattığı yer. Ulu Camisi'nde bir Cuma vakti. Emir Sultan'da bir Fatiha, Emir Hanı'nda bir yudum çaydı. Artık daha fazlası var. Başkan Alinur Aktaş'ın kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projeleri Bursa'yı bir başka yapmış. BURSA EMİN ELLERDE.....
NİHAN GÜNAY: BURSA'NIN İPEK ELLERİ
Bursa deyince aklıma kestane şekeri ve o muhteşem el dokuması ipek halıları geliyor. Ancak Bursa, bundan çok daha fazlası… Uzun zaman aradan sonra gidip, yapılanları yerinde görünce insan daha iyi anlıyor.
Bursa'nın Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çalışkan, disiplinli ve tabir yerinde yerinde duramayan bir başkan. Başkanın okçuluk merakı varmış, ben de ona eşlik etmek istedim. Hem ok attık hem kadınlarımızı konuştuk. 2006'da 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlayan BUSMEK, bugün 13 ilçede, 25 farklı mekânda yılda yaklaşık 25 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüşmüş. Üstelik bu kursiyerlerin yüzde 80'i kadın. 500'ün üzerinde farklı branş var. İpek Üretim Merkezi, dikkatimi çekiyor.
2 yıldır Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi'nde çalışan Kadriye Hanımla hem halı dokuyoruz hem dertleşiyoruz… "Eve katkıda bulunmak, kendi paranızı kazanmak çok güzel bir duygu. Her kadın çalışmalı' diyor. Tuğba Aydın da şöyle konuşuyor: "Halı dokurken, bütün dertlerimi unutuyorum. Psikoloğa gideceğinize halı bitirin, bire bir aynı hissettiriyor."
Çok kadının hayatına dokunmak şehri de yerel yönetimleri de güçlü kılıyor. Özellikle de büyükşehirlerde kadınlarla ilgili istihdam rakamlarının artması dileğiyle…
LEVENT TÜZEMEN: SINIR TANIMAYAN BAŞKAN
Osmanlı'nın ilk başkenti olan "Kadim Şehir" Bursa müthiş bir değişim ve gelişim yaşıyor. Tarihi dokusuyla ve ülke ekonomisine kattığı değerle parlayan Bursa, şu anda Türkiye'nin 4'üncü büyük şehri. Gözle görülen değişimde Başkan Alinur Aktaş'ın dokunuşları net olarak göze çarpıyor. Sınır tanımayan doktorlar gibi çalışkanlığıyla, vizyonuyla ve projeleriyle Başkan Alinur Aktaş'ı "Sınır Tanımayan Başkan" olarak tanımlıyorum. Bursa'yı modern bir şehir haline getiren Aktaş, kentsel dönüşümü vatandaşla anlaşarak yapıyor ve kimseyi mağdur etmiyor. Dönüşüm sürecinde Hanlar Bölgesi projesi hayranlık yaratırken keşmekeşlikten arındırılıp eski tarihi dokusuna kavuşacak hale gelmeye başlamış. Pirinç Han, İpek Han ve Havlucular Çarşısı meydanları yapılan düzenlemeyle göz kamaştırıyor. Koza Han sadece Bursalılar'ın değil şehri ziyarete gelenlerin de akınına uğruyor. Ulu Cami tüm heybetiyle Bursa'yı kucaklıyor. İki günlük ziyaretimiz boyunca Alinur Başkan bizleri hiç yalnız bırakmadı ve tüm projelerini ayrıntılarına kadar anlattı. Türk İslam Eserleri Müzesi Osmanlı dönemine ışık tutuyor. Özellikle Osman bey döneminde çıkarılan ilk para ve altın sikkeler tarihi canlandırıyor
Zindan Kapı müzesinde bulunan "Kanlı Kuyu" ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tarihi dokusuna yeniden kavuşan Mevlihane'de "Semazen" gösterileri ile sohbetler dikkat çekiyor. Bursa'nın trafiği de çok rahatlamış. Çünkü akıllı kavşak modeline geçilmiş. Yapılan yollar ve köprüler trafiği azaltmış. Günde 4 saat uyuyan Alinur Aktaş başkan çalışıyor, Bursa şehri ışıl ışıl parlıyor.
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