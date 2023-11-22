Bursa’da büyük dönüşüm! Tarihi miras ihtişamıyla gün yüzüne çıkıyor

Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileri, il buluşmaları çerçevesinde Evliyalar, kültür, tarih ve sanatla öne çıkan yeşil Bursa'ya gitti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin tarihi dokusuna dokunuş yöntemi ve maziden atiye vizyon projelerini anlatarak kenti gezdiridi.

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olan Bursa'da büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Hem tarihi mirasa sahip çıkılıyor hem de deprem riskine karşı dayanıklı konutlar yapılıyor.

Nüfus bakımından İstanbul, Ankara ve İzmir'in ardından Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Bursa, doğal ve tarihsel zenginliklerinin yanı sıra ekonomik açından da en gelişmiş şehirlerden… Türkiye'nin en önemli birkaç sanayi kentinden biri olan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti Bursa'nın, ekonomik ve kültürel tarihi de o döneme uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu döneminde İpek ticareti, Bursa'nın en önemli ekonomik faaliyetlerinden biriydi ve şehirde birçok ipek fabrikası bulunuyordu. Aynı zamanda, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde İslam medeniyeti de Bursa'da gelişti ve şehirde birçok cami, medrese ve türbe inşa edildi. Bursa, İstanbul'un fethinden sonra da önemini korudu. Osmanlı İmparatorluğu'nun batıdaki önemli şehirlerinden biri olan Bursa, 19. yüzyılda modernleşme hareketleriyle birlikte önemli bir sanayi merkezi haline geldi. Bugün, şehir, otomotiv, tekstil, gıda ve turizm sektörlerinde önemli bir rol oynuyor.





ZİNDANKAPI SANATA AÇILDI

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdilerde birçok restorasyon projesiyle şehrin tarihi mirasını yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Şehirde hemen her yerde bir restorasyon çalışması var. Zindan Kapı, Tophane Meydanı, Saat kulesi, İznik surları gibi pek çok restorasyon projesi hayata geçirildi. Belediyenin çalışmaları sonucu gün yüzüne çıkarılan, Bitinya Krallığı döneminde inşa edilen 2 bin 500 yıllık Zindan Kapı, restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. İstanbul Yedikule zindanlarının küçük bir örneği olan Zindankapı'da bulunan kanlı kuyu, işkence odası, kule bağlantılı koridorlar ve zindanlar artık tutsaklara değil, interaktif bir dijital müzeye ve sanat galerisine ev sahipliği yapıyor. Osmanlı Sultanı 1. Ahmed'in emriyle 1615 yılında Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan, 1925 yılında yasayla kapatıldıktan sonra bir süre farklı amaçlarla kullanıp, atıl hale gelen ve türbe dışındaki bölümleri yok olan Bursa Mevlevihanesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk günkü özgün kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıldı.





MEVLEVİ KÜLTÜRÜ YAŞATILIYOR

400 yıllık Bursa Mevlevihanesi, 'Semahane', 'Türbe', 'Meydan-ı Şerif', 'Matbah-ı Şerif' ve 'Dedegan Hücreleri' ve 'Selamlık' bölümlerinden oluşuyor. Mevlevihane'nin Semahane bölümündeki tavan işlemeleri ve ahşap oymaları göz kamaştırıyor. Matbah-ı Şerif bölümü Mevlevilik kültürünün tüm yönleriyle anlatıldığı bir müzeye dönüştürülmüş durumda. Dedegan Hücreleri ve Selamlık bölümünde Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle uzmanlık seviyesinde musiki ve hat dersleri verilmeye başlandı. Mevlevihanede, haftalık sema gösterileri ile Mevlevi kültürü yaşatılıyor.





SIRADA KÜLLİYELER VE TERAS PROJESİ VAR

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zindankapı'yı modern sanatların sergilendiği bir kültür-sanat merkezine dönüştürdüklerini, Tophane Meydanı ve Saat Kulesi'ni restore ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu: "Bursamızın incisi İznik'te İstanbul Kapı'nın ardından Yenişehir Kapı ve Roma Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Küçük Kumla Arap Hamamı, İnegöl Cafer Paşa Hanı, Kefensüzen Camii, Mizanoğlu Mescidi'nde restorasyon çalışmaları yaparak tarihî eserlerimizi özgün kimliklerine kavuşturduk. Yeşil Külliye'de çevre düzenlemesi ve Kent Müzesi'nde restorasyon çalışmalarımız sürüyor, Süleyman Çelebi Külliyesi'ni de şehrimize kazandıracağız. Çekirge Teras Projesi ile Çekirge'nin yeniden Bursa'nın en gözde semtlerinden biri olmasına çalışıyoruz."





40 YILLIK HAYAL GERÇEK OLUYOR

BURSA Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde ise 40 yıllık bir hayali gerçekleştiriyor. Bursa'nın geleceğine damga vuracak olan Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde sona yaklaşıldıkça tarihi bölge de kendini göstermeye başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projeyi Turkuvaz Medya Grubu yazar ve yöneticileriyle gezdi. Aktaş, "Tarihi ada hüviyetindeki bölgeyi canlandırmak ve daha görünür kılmak için hayata geçirdiğimiz proje ile 38 yapıyı yıkarak Osmanlı tarihini gölgeleyen beton yığınını ortadan kaldırdık. Sadece kamulaştırmaya 300 milyon TL harcadık. Projenin maliyeti 1 milyar TL'yi bulacak. Burası İpek Borsası'nın kurulduğu yer… Tarihi 1.400'lü yıllara dayanıyor. 1955'te Adnan Menderes döneminde tamamen yanmış…Biz restorasyonu tamamlayıp açılışı ocak ayına yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi. Proje kapsamında 19 bin metrekare açık alan, 2 bin metrekare de üç adet meydan alanı yapılıyor. Yer altına 4 katlı olacak şekilde 350 araç kapasiteli otopark inşa ediliyor.



2030'A KADAR 10 BİN KONUT DÖNÜŞECEK



Deprem riskine karşı şehirde hummalı bir çalışma var. Birçok bölgede etap etap kentsel dönüşüm yapılıyor. Hedef 2030'a kadar 10 bin konutu şehre kazandırmak



Bursa Büyükşehir Belediyesi kentin vitrinini etap etap yeniliyor. Tarihî Hanlar Bölgesi, Çarşıbaşı Meydanı, Hisar Bölgesi, Sıcaksu, Gaziakdemir, İstanbul Caddesi, Akpınar 1050 konutlar, Altıparmak, Yiğitler, Karapınar, Arabayatağı gibi birçok alanda kentsel dönüşüm çalışması yapılıyor. Devam eden ve projelendirilen 382 hektar alanda 14 kentsel dönüşüm çalışması var. Başkan Alinur Aktaş, "Yıldırım'ın Yiğitler- Esenevler-75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinin ilk etabında 104 konut ve 16 dükkânı tamamlayıp hak sahiplerine ait 65 konut ve 2 adet dükkânın anahtarlarını Marmara Depremi'nin yıl dönümünde teslim ettik. Sıcaksu'da, TOKİ tarafından 690 adet konut ve 92 adet dükkân inşa ediliyor. Bölgede termal kür merkezi hazırladık" dedi.





TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Afet riski yüksek Demiryolualtı Bölgesi'nde kentsel dönüşüm projeleri geliştirildi. Gaziakdemir'de ise 1. Etap için hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine başlandı. 2.500 konut ve 300 dükkân inşa edilecek. Arabayatağı Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 600 konut ve 100 dükkân inşa edilerek Yıldırım'ın çehresi değiştirilecek. Akpınar 1050 Konutlar Kentsel Dönüşüm Alanı'nda dönüşüm başladı. 2 bin 300 bağımsız bölümün 2 bin tanesi boşaltıldı ve yıkımına başlanıyor. Alan büyüklüğüyle, konumuyla ve daire sayısıyla Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm çalışması... İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm alanı içinde yer alan Beşyol kavşağı ve çevresinde inşaat devam ediyor. Yıldırım-Karapınar kentsel dönüşüm alanının birinci etabında temel atımı gerçekleştirildi. Başkan Aktaş, "Planlamaya alınan çalışmalar hayata geçtiğinde 2029 sonuna kadar 10 bin civarı konutu kentsel dönüşümle şehrimize kazandırmış olacağız" dedi.