Lapa lapa kar kapıda! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi! Meteoroloji’den flaş uyarı! İşte son hava durumu raporu

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, taşkın, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.