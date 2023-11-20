Lapa lapa kar kapıda! İstanbul dahil 72 il için alarm verildi! Meteoroloji'den flaş uyarı! İşte son hava durumu raporu
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritalarını güncelledi. Yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu tüm Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor. Pazar günü, İstanbul'da ve çevre illerde kar yağışı bekleniyor. Diğer yandan İstanbulluların merak ettiği "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorusu da yanıt buldu. Meteoroloji'den yapılan açıklama göre İstanbul'a kar geliyor. Öte yandan İstanbul dahil 72 il için alarm verildi. MGM illeri tek tek açıkladı. İşte son hava durumu tahminleri...
Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Çarşamba gününden itibaren artarak mevsim normalleri civarına, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Ancak haftanın ilerleyen günlerinde soğuk hava dalgısı yurt genelinde yine etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji yayımladığı haritada pazar günü İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu.
EĞİTİME İKİ GÜN ARA
Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 21 Kasım Salı günü ve 22 Kasım Çarşamba günü ilçede bulunan tüm resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Kuvvetli yağış ve fırtınadan olumsuz yönde etkilenen Kdz. Ereğli ilçe genelinde 21 Kasım 2023 Salı günü ile 22 Kasım 2023 Çarşamba günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime iki gün süreyle ara verilmiştir. Kdz. Ereğli ilçemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde iki gün idari izinli sayılacaktır" denildi.
METEOROLOJİ UZMANI ACAR: EKSTREM HAVA OLAYLARI, SALI GÜNÜ BİTECEK
Murat Acar, hafta sonu etkisini gösteren ekstrem meteorolojik hadiselerin salı öğleden sonraya kadar sürmesini beklediklerini söyledi. Acar, "Bugün ve yarın (pazartesi-salı) yine doğu kesimlerde bu kuvvetli sağanak yağış, kuvvetli kar yağışları ve kuvvetli rüzgar devam edecek. Salı, öğleden sonra yurdumuzu terk ediyor" dedi. Acar, çarşamba gününden itibaren yeni bir yağış sisteminin etkili olacağını söyleyerek, "Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarının altında seyrediyordu, kış koşulları yaşanıyordu. Ancak çarşamba gününden itibaren iç ve doğu kesimler dahil yurt genelinde sıcaklığın artacağını tahmin diyoruz.
Mevsim normalleri civarına kadar çıkacak. Hatta batı kesimlerde; İstanbul'da, İzmir'de, Ege'de mevsim normallerinin üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar ile beraber daha düşük olabilir ama; bu mevsimde normal olarak görüyoruz. Tekrar hava sıcaklıkları artacak, yağışlar da geliyor" diye konuştu. Acar, yeni yağış sisteminin Akdeniz üzerinden geleceği için ılık bir hava getireceğini, yağışların da güneybatı kesimlerden başlayacağını kaydetti.
'ÇARŞAMBA GÜNÜ SIKINTI VAR'
Acar, cuma gününden itibaren özellikle hafta sonunda Karadeniz üzerinden soğuk havanın etkili olacağını ve bu sayede yağışların iç ve doğu kesimlere kayacağını aktardı. İçinde bulunulan mevsimde bu şartların normal kabul edildiğini vurgulayan Acar, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü muhtemelen yarından itibaren uyarılara başlayacaktır. Vatandaşlarımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü internet sayfasından ve mobil uygulamasından takip edebilirler.
Öncelikle Aydın, Muğla, İzmir'in güney ve Trakya'nın batı kesiminde çarşamba günü sıkıntı var. Ankara için bir haftalık periyotta ciddi bir kar yağışı yok. Ankara'da sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek. Gece şartlar biraz düşebilir. Ankara'da yağışlar kuvvetli değil. Gece ve sabah saatlerinde sis, pus hadiseleri görürüz diye düşünüyorum. Yeni gelecek bu sistemin cuma gününden itibaren soğuk hava beslenmesi ile beraber hafta sonu belki Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağışı ihtimali olabilir" diye konuştu.
72 İL İÇİN KRİTİK UYARI!
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 41 ilimiz için Turuncu, 31 ilimiz için Sarı uyarı olmak üzere toplam 72 ilimiz için meteorolojik uyarı yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı belirtilirken sarı ve turuncu meteorolojik uyarı verilen illerde AFAD ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu açıklandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.
Turuncu uyarı verilen iller şöyle: "Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak."
Sarı uyarı verilen şehirlerin listesi ise şu şekilde: "Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat."
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, taşkın, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta yer yer kuvvetli, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam ve gece saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölge genelinin, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle, yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların bu akşam ve gece saatlerinde Kastamonu ve Sinop kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülecek yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, güneydoğusu ile Iğdır, Ağrı ve Muş çevrelerinde kuvvetli, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgârın batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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