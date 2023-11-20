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Kahramanmaraş depreminde yıkılmıştı! Enkazın altından çıkan şoke etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023 Güncelleme Tarihi: 20.11.2023
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Kahramanmaraş depreminde yıkılmıştı! Enkazın altından çıkan şoke etti

Hatay’ın Antakya ilçesinde enkazı kaldırılan binanın arazisinde 10 metre derinliğinde 8 metre çapında obruk oluştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Osman Zafer Yavuz, "Bu obruğun; 10 metre derinliğinde ve yaklaşık 8 metre çapında olduğunu düşünüyorum. Yine bir Antik dönem yapısıyla karşı karşıya kaldık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkım çalışmalarında sona gelindi. Antakya'nın Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan ağır hasarlı binaların enkazı kaldırıldı.

Cadde üzerinde enkazın kaldırıldığı bir arazide geçtiğimiz günlerde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 10 metre derinliğinde 8 metre çapında obruk oluştu. Obruğu sabah saatlerinde iş yerlerini açmak için bölgeye gelen vatandaşlar fark etti.

"10 METRE DERİNLİĞİNDE VE YAKLAŞIK 8 METRE ÇAPINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"
Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Sanat Tarihi Uzmanı Osman Zafer Yavuz, bölgenin 1. derece sit alanı olduğunu ifade ederek, "Bölge 1. derece sit alanı ve gördüğünüz üzere depremden sonra birçok yapı ortaya çıktı. Bu obruk oluşmasının nedeni; altından bir dere geçmesi. Bu dereden de zaman zaman sarnıçlara su aktarıldığını biliyoruz.

Muhtemelen bir sarnıç ortaya çıktı. Tarihi 2. yüzyıla tekabül ediyor. Şehrin geçmişten bu güne 5 ile 7 metre arasında yükseldiğini biliyoruz. Bu depremlerle de 80 santimetre çöktüğünü biliyoruz. Bu obruğun; 10 metre derinliğinde ve yaklaşık 8 metre çapında olduğunu düşünüyorum.

Habibi Neccar dağından adı Akakir olan bir derenin halen yerin altından aktığını biliyoruz. Depremle birlikte o dere ya yatak değiştirdi ya da depremle birlikte daha güçlendi. Şiddetli yağışlar da alıyoruz, burada bir çökme oldu. Yine bir Antik dönem yapısıyla karşı karşıya kaldık" dedi.

Antikacı Mehmet Serkan Sincan, sabah saatlerinde arazi üzerinde obruk oluştuğunu fark ettiklerini belirterek, "Dün enkaz kaldırma işlemlerini tamamlayıp gittiler. Biz bu sabah geldik buraları temizleyelim; bir konteyner koyalım derken 10 metre derinliğinde bir obruk oluştuğunu fark ettik. Devasa bir obruk" dedi.

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