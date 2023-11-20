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Ankara’da yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.11.2023
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Ankara’da yangın paniği: Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberleri... Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürülürken olayda can kaybı yaşanmadı.

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