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Son dakika: THY'den 105 sefer iptali! İşte iptal edilen o seferler...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.11.2023 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023
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Son dakika: THY’den 105 sefer iptali! İşte iptal edilen o seferler...

Son dakika... Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. İşte THY'nin iptal ettiği o uçuşlar...

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

105 SEFER İPTAL

Bu kapsamda yarın İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini THY iptal etti.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

UÇUŞ NUMARALARI İLE THY'NİN SEFER İPTALLERİ İÇİN TIKLAYIN

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