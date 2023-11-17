17 Kasım 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuldu

Esenyurt'ta depo yangını! Patlama sesleri duyuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.11.2023 Güncelleme Tarihi: 17.11.2023
ABONE OL
Esenyurt’ta depo yangını! Patlama sesleri duyuldu

Son dakika haberine göre Esenyurt Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak'ta bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürerken alevlerin arasından patlama sesleri duyuluyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA