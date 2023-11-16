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Güraltın Yazılım, DEİK ile Web Summit’te

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.11.2023
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Güraltın Yazılım, DEİK ile Web Summit’te

Dünyanın en prestijli teknoloji ve inovasyon etkinliği Web Summit 2023, Portekiz’in Lizbon kentinde başladı. Etkinlikte Türkiye’nin pavilyonu, DEİK Dijital Teknolojiler İş Konseyi öncülüğünde kuruldu. İş insanı Umut Önder Altıntaş’ın kurucusu olduğu Güraltın Yazılım da etkinlikteki sponsorluğunu üstlenerek DEİK’e destek verdi.

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