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Turan ile Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan’a komisyonsuz para transferi başladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.11.2023
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Turan ile Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan’a komisyonsuz para transferi başladı

Turan, Türkiye’den Kazakistan, Kırgızistan, KKTC ve Özbekistan’a hiçbir komisyon ücreti olmaksızın para transferine olanak sağladığını duyurdu.

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