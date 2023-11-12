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Kastamonu’da dehşete düşüren anlar! Ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.11.2023
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Kastamonu’da dehşete düşüren anlar! Ormanda ağaca asılı cesedi bulundu

Kastamonu'nun Küre ilçesinde 1 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cesedine rastlandı. R.D.'nin bulunması için yapılan çalışmalar sonucu, şahıs ormanlık alanda iple ağaca asılı halde bulundu.

Kastamonu Küre'nin Kayadibi köyünde meydana gelen olayın detaylarına göre; kendisinden 1 gündür haber alınamayan R.D.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde R.D., Köy mevkiindeki ormanlık alanda iple ağaca asılı halde ölü bulundu. R.D.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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