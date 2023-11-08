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Kasım ayına özel Excalibur, Casper Nirvana bilgisayarlarda ve Casper Via telefonlarda indirim fırsatları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.11.2023
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Kasım ayına özel Excalibur, Casper Nirvana bilgisayarlarda ve Casper Via telefonlarda indirim fırsatları

Türkiye'nin teknoloji markası Casper, Kasım ayına özel heyecan verici fırsatları teknoloji tutkunlarıyla buluşturacak. Kullanıcılarına özel fırsatlar sunan Casper casper.com.tr geçerli olmak üzere, Excalibur ve Casper Nirvana bilgisayarlarda, monitörlerde ve aksesuarlarda %10’a varan indirim, Casper VIA akıllı telefonlarda ise %15’e varan indirimi sunarak en son teknolojiye uygun fiyatlarla sahip olma avantajı sağlayacak.

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