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Aydın'da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.11.2023
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Aydın’da sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi...Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağış nedeniyle oluşan sele kapılan 2 kişi öldü, kaybolduğu bildirilen 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

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