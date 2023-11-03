Dilan Polat hakkında yeni gelişme! Kritik detayı Adalet Bakanlığı açıkladı: Tek tek tespit edildi...
Yaptıkları görgüsüz paylaşımlarla ve dudak uçuklatan lüks harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı. Çiftin kara para akladıkları iddia edilirken mail order yöntemiyle büyük vurgunlar yaptığı iddia ediliyor. Soruşturma devam ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi. Diğer yandan 4 kişi daha olaya ilişkin gözaltına alınırken toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldi. İşte detaylar...
İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
SAHTE FATURALAR RAPORA TAKILDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön inceleme raporu hazırlandı.
Raporda, tasfiye halindeki 5 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenirken, paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi.
TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Raporun ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatırken Polat çifti ve yakınlarının işlettiği 27 şirket ve sahiplerinin tüm mal varlıklarına tedbir konuldu.
Çalışmasını tamamlayan ekipler, kimliklerini belirlediği 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Operasyonda aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat, Sezgin Polat ve Ahmet Gün'ün de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'daki ikametlerinde yakalanan Polat çifti ile Sinem Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Yapılan aramalarda Dilan Polat'ın evinde çeşitli tapu ve faturaların da içinde yer aldığı 80 sayfa doküman, Ahmet Gün'ün evinde 120 bin lira, 2 tablet, 3 dizüstü bilgisayar, 36 hesap hareket dökümü ile diğer şüphelilerin adreslerinde ise 10 bin dolar, dizüstü bilgisayar, hard disk ile 350 tabanca mermisi ele geçirildi.
VİTAMİNLERİNİ DE İSTEDİ!
Dilan Polat'ın, nezarethane ortamının cildine zarar verdiğini ileri sürerek, hem sağlıklı ortam, hem de cildi için kullandığı vitamin ilaçlarının getirtilmesini istediği, polisin bu isteği geri çevirdiği belirtildi. İncelemelerde, kara para aklama faaliyetleri doğrultusunda, kardeşlerinden, baldızına kadar birçok aile bireyinin üzerine şirket kurduğu tespit edilen Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine de şirket kurduğu öğrenildi.
EL KONULAN LÜKS ARAÇLAR EMNİYET'TE SERGİLENDİ
Soruşturma kapsamında Polat çiftine ait 24 araca el konuldu. El konulan araçlardan 13 tanesi dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi. Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu. Emniyete çekilen 13 aracın değerinin ise yaklaşık 150 milyon TL olduğu öğrenildi.
GECEKONDU MAHALLESİNDEN LÜKS VİLLAYA
Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki işlemleri devam ederken, Polat ailesinin eski komşuları Ataşehir ilçesi Yenisahra mahallesindeki evlerinin çiftin tek mal varlıkları olduğunu, Dilan Polat'ın gelin geldiği evde yıllarca kayınvalidesi ve kayınpederiyle beraber yaşadığını anlattı. Yaşam mücadelesi veren ailenin geçimini önce bir taksi daha sonra aldıkları kamyonetle sürdüğünü anlatan komşular, ailenin sessiz ve sakin bir yaşam sürdüğünü belirtti. Dilan Polat'ın doğum fotoğrafçılığına başlamasının ardından asıl yükselişinin başladığı öğrenilirken, nereden geldiği belli olmayan paralarla güzellik merkezi açmasının ardından çift, gecekondu mahallesinden Çekmeköy'den satın aldıkları bir villaya taşındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili olarak Hürriyet'e açıklamalarda bulundu.
"SORUŞTURMA SONUCUNDA..."
Tunç, şüpheleri işlemlerin tek tek tespit edildiğini belirtti ve açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"MASAK'ın raporu var. Bu kişilere ve şirketlerine ait şüpheli işlemler tek tek tespit edildi. Adli kontrol ve gözaltı işlemleri yapıldı. Kendilerinin, yakınlarının ve şirketlerinin malvarlıklarına tedbir konuldu. Bu soruşturmayı bekleyelim ve hangi suçlarda muhatap olduklarını görelim. Soruşturma sonucunda iddianame ile hangi suçların işlendiği ortaya çıkacak."
4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Dilan Polat'a ait şirketin Ankara şubesini işleten Mustafa Özalp, Polat'a ait 1 milyon 800 bin lirayı nişanlısı Kübra Doğan'ın hesabına aktararak el konulmasını engellemeye çalıştığı belirlendi. Banka personelinin dikkatiyle fark edilen para kaçırma işlemi, engellendi. Soruşturma kapsamında Ankara'da 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı ise 24 oldu.
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