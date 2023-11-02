HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kuraları saat kaçta çekilecek? diyanet.gov.tr | Hac kura çekiliş sonuçları e-Devlet sorgulama...
"Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları, uzun bir bekleyişin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kura çekimi tarihine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac kura çekimi, 2 Kasım (bugün) Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte, hac kura sonuçları sorgulama ekranı!
"Hac kuraları saat kaçta çekilecek?" sorusunun cevabı sorgulanıyor. Kutsal toprakları ziyaret etmek isteyen hacı adayları, uzun bir bekleyişin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kura çekimi tarihine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac kura çekimi, 2 Kasım (bugün) Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte, hac kura sonuçları isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı!
HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hac kuraları 2 Kasım 2023 (bugün) gerçekleşecek. Kura saati ile ilgili detaylar henüz paylaşılmadı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hac kura sonuçlarının bugün saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden sorgulanabileceğiniz duyurdu.
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HAC KURA ÇEKİMİ CANLI OLARAK NEREDEN İZLENİR?
2024 yılı hac kura çekimi için heyecanlı bekleyiş. Bugün gerçekleşecek olan hac kura çekiminin saati ve canlı yayın detayları henüz netleşmedi. Hac kura yayın bilgileri belli olduğunda haberimizde yer alacak.
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
2024 yılı hac kuraları 2 Kasım Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştirilecek. Hac kura çekiliş saatine ilişkin bir açıklama yapılmadı fakat kura çekiminin sabah saatlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Diyanet İşleri Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği 2024 Hac kurasını 2 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz inşallah. Yüce Rabb'imiz bu kutlu yolculuğa duyduğumuz özlemi, sevgiyi, muhabbeti gönlümüzden eksik eylemesin." ifadelerine yer verildi.
HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Hac kura sonuçları isim listesi 2 Kasım Perşembe akşamı saat 21:00'de hacı adaylarının erişimine açılacak.
2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ RİYAL?
2024 yılı için Hac fiyatları henüz belli olmadı.
2023 yılı Hac fiyatları 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.
Hac fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.
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- HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kuraları saat kaçta çekilecek? diyanet.gov.tr | Hac kura çekiliş sonuçları e-Devlet sorgulama...
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