HAC SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2024! Hac kuraları saat kaçta çekilecek? diyanet.gov.tr | Hac kura çekiliş sonuçları e-Devlet sorgulama...

2024 HAC FİYATLARI NE KADAR, KAÇ RİYAL?

2024 yılı için Hac fiyatları henüz belli olmadı.

2023 yılı Hac fiyatları 65 yaş üstü dahil olmak üzere 83 bin 430 olarak belirlenmişti.

Hac fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal cinsinden tespit ediliyor. Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.