HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2024! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Kurada ismi açıklanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt ücreti nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...