02 Kasım 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...

HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
ABONE OL
HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU: 2024 Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar? turkiye.gov.tr hac işlemleri...

"Hac kesin kayıt ne zaman yapılacak?" sorusununcevabı araştırılmaya devam ediyor. 2 Kasım 2023 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hac kuraları bugün gerçekleştiriliyor. Hacı adaylarının heyecanla beklediği bu önemli adımın ardından, isimleri kura sonuçlarında yer alan hacı adayları, kesin kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayacaklar. İşte, e-Devlet hac kesin kayıt işlemleri...

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ 2024! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurasının 2 Kasım Perşembe günü çekileceğini duyurdu. Kurada ismi açıklanan adaylar, kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Peki Hac kesin kayıt nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? Kayıt ücreti nereye yatırılır? İşte, tüm detaylar...

HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

Hacı adayları kutsal topraklara gidebilmek için ön kayıtlarını tamamladı. Hac kurası da bugün çekilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024 Hac kurası ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Ali Erbaş, "Milyonlarca kardeşimizin hasretle beklediği Hac kurasını Diyanet İşleri Başkanlığımızda gerçekleştireceğiz" ifadesine yer verdi.

Kesin kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı açıklanmadı. Kesin kayıt tarihi belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura sonuçları aynı gün saat 21.00'den itibaren e-Devlet'ten ilan edilecek.

Kurada isimleri çıkan hacı adayları kesin kayıt işlemlerini yine e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

Geçen yıl ilk kafile 28 Mayıs'ta kutsal topraklara uğurlandı. Yaklaşık 85 bin kişi hac ibadetini yerine getirdi.

HAC KESİN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2024 yılı Hac kesin kayıt işlemleri henüz başlamadı. 2023 Yılı hac kesin kayıt işlemlerinde ise organizasyon tercihi, havalimanı seçimi, hac konaklama ve oda tercihleri işlemleri 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 den itibaren e-Devlet üzerinden yapılabilmişti.

Diyanet'in Twitter adresinden paylaşılan gönderide, "2023 Yılı #Hac kesin kayıtları işlemlerinde, Havalimanı Seçimi, Hac Konaklama ve Oda Tercihleri işlemlerinizi 13 Mart 2023 Pazartesi günü saat 08.00 den itibaren e-Devlet @ekapi üzerinden yapabilirsiniz." ifadeleri yer almıştı.

HAC KESİN KAYIT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA