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Sabahattin Seven Cumhuriyetin 100. yılında yapay zekayı değerlendirdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Sabahattin Seven Cumhuriyetin 100. yılında yapay zekayı değerlendirdi

Son dönemde manşetlerden düşmeyen yapay zeka, üst düzey yöneticilerin 2024 öncelikleri arasında yerini aldı. Güncel bir araştırma, dört CEO’dan üçünün önümüzdeki yıl veri ve yapay zekaya yatırım yapacağını ortaya koydu.

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