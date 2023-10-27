HAC KURA TARİHİ 2024 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, tarih belli oldu mu? hac.gov.tr
2023 Hac ibadeti için adaylar, ön kayıtlarını 13 Eylül ile 15 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirdi. Ayrıca, bu ön kayıt işlemi sırasında 450 TL ön kayıt ücretini ödemişlerdi. Şimdi, "Hac kura tarihi ne zaman olacak?" sorusu gündeme getiriliyor. İşte, Hac kuralarının çekileceği tarih!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurulara göre, 2023 Hac kura çekimi için belirli bir tarih belirlenmiş durumda. Kura sonuçları, kimlerin hacca gitme hakkını kazandığını belirleyecek. Peki, Hac kuraları ne zaman,hangi tarihte?
HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da açıklamaları çerçevesinde önümüzdeki hafta itibariyle değerlendirmeye alınacak. Kura çekilişinin 30 Ekim Pazartesi gününe kadar gerçekleşmesi öngörülüyor.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN HAC KURASI AÇIKLAMASI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
HAC KAYITLARI BİTTİ Mİ?
2024 Yılı hac ön kayıt işlemleri 15 Ekim 2023 tarihinde sona erdi.
KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALACAK
Hac kuraları neticesinde kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, -Devlet şifreleri ile giriş yaparak Hac Kesin Kayıt Belgesi alacak. Bu belge ile ilk müftülükleri ya da acenteler üzerinden kayıt işlemi sağlanabilecek.
HAC KİMLERE FARZDIR?
İslam'ın beş esasından birisi de hac'dır. Hicretin 9'uncu yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu, Kitap, Sünnet ve İcma ile sabittir
Hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac, şu şartları taşıyanlara farzdır;
-Müslüman olmak.
-Akıllı olmak.
-Ergenlik çağına gelmiş bulunmak.
-Hür olmak.
-Haccın farz olduğunu bilmek. (Bu, Müslüman olmayan ülkelerde Müslümanlığı kabul edenler içindir. İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlar için böyle bir şart aranmaz.)
-Asli ihtiyaçlardan başka, hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu âile fertlerinin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak.
-Hac yolculuğu için gereken vasıta ve yol masraflarını karşılayacak parası olmak. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak.
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