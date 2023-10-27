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Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.10.2023 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023
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Cumhuriyet’in 100. yılında Türk Telekom ile gelecek nesillere bir söz bırak!

Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan Türk Telekom; dününe ve bugününe tanıklık ettiği, yarınları için hız kesmeden çalıştığı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anlamlı bir projeyi hayata geçiriyor.

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