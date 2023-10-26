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İzmir’in dijital para birimi İzmir Token, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında satışa çıkıyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.10.2023
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İzmir’in dijital para birimi İzmir Token, Cumhuriyet’in 100’üncü yılında satışa çıkıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yerli kripto para borsasında satışa çıkan dünyanın ilk şehir token'ı İzmir Token'a ilişkin ayrıntılar belli oldu.

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