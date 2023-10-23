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B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Detaylar belli oldu! 125 cc'nin altındaki tüm araçlar...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.10.2023 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023
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B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat! Detaylar belli oldu! 125 cc’nin altındaki tüm araçlar...

B sınıfı ehliyeti olanlara müjde! Sürücüler arasında uzun zamandır beklenen bir gelişme kapıda. 125 cc'nin altındaki motorları kullanabilme imkanı sunacak yeni düzenleme için sona yaklaşıldı.İşte, 125 cc B sınıfı ehliyet hakkında son dakika açıklamaları...

B sınıfı ehliyet sahiplerine müjde! 125 cc'lik motosikletleri kullanma hakkı verilmesini bekleyen sürücüler için yeni bir düzenleme yapılması gündemde. Bu konu hakkında sürücüler, "B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

YENİ DÜZENLEME YOLDA!

Türkiye'de B sınıfı ehliyet sahipleri için büyük bir gelişme kapıda. 125 cc'nin altındaki motorları kullanabilme hakkı, mevcut ehliyet sahiplerine yeni bir sürüş deneyimi sunacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma, ehliyet sınıfları ve sürücü yetenekleri göz önüne alınarak tasarlandı. Bu düzenleme, B sınıfı ehliyet sahiplerine daha fazla ulaşım seçeneği sunarken, trafik güvenliği ve eğitim konularına da odaklanıyor.

EHLİYETİ DEĞİŞTİRMEYE GEREK YOK

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan "motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması" şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, şunları söyledi;

"Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc'ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek."

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte yaş sınırı bulunmadığını ifade ederek, bununla birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yaş sınırını ayrıca değerlendirdiğini söyledi.

DÜZENLEME İÇİN YIL SONU İŞARET EDİLDİ!

E-Ticaret kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını söyleyen Öztürk, "Çalışmalar hızla devem etmekte olup yönetmeliğin en geç 2023 yılı içinde yayınlanacağını bekliyoruz" dedi.

B SINIFI EHLİYET 125 CC MOTOR KULLANABİLİR Mİ?

Geçtiğimiz aylarda B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc motosiklet sürebileceği açıklanmıştı. Henüz yürürlüğe girmeyen konu ise bazı sürücülerin ceza almasına sebep oldu. İlgili düzenleme henüz resmileşmediği için trafiğe 125 cc motosikletler çıkan sürücüler yapılan denetimlerde cezalarla karşı karşıya geliyor.

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